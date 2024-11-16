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Центробанк Азербайджана планирует сделать обязательным стресс-тестирование ESG рисков

Центробанк Азербайджана планирует сделать обязательным стресс-тестирование ESG рисков 11^44
COP29
16 ноября 2024 г. 12:36
Центробанк Азербайджана планирует сделать обязательным стресс-тестирование ESG рисков

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) работает над внедрением стресс-тестирования по ESG рискам, который станет обязательным в ближайшие годы.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде на мероприятии "Измерение климатических рисков для более разумной адаптации и смягчающих решений" в рамках COP29.

По его словам, постепенно ESG риски будут увязаны с "зелеными кредитами", "зелеными облигациями" и национальной таксономией: "Мы также стараемся включить управление рисками ESG в нашу систему стресс-тестирования. Кроме того, у нас есть проект с Международным валютным фондом по переходным рискам. С помощью этого проекта мы хотим определить влияние переходного периода".

"Разработка принципов ESG для местной финансовой системы началась в этом году. Мы подготовили несколько инструкций для банков. ЦБА разработал дорожную карту для определения влияния перехода и обеспечения безопасности финансовой системы в Азербайджане. В первую очередь, мы начали с опроса финансового сектора. Честно говоря, результаты оказались не очень хорошими. Кроме того, мы стараемся укрепить потенциал не только в финансовом секторе, но и в центральном банке. А три дня назад мы запустили нашу местную таксономию, разработанную при технической поддержке Всемирного банка", - добавил Махмудзаде.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Central Bank eyes making ESG risk stress testing mandatory
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı ESG stress testi üzərində işləyir

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