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Бывший замминистра ФРГ: Вопреки ожиданиям, на COP29 было достигнуто соглашение по цели климатического финансирования 

Бывший замминистра ФРГ: Вопреки ожиданиям, на COP29 было достигнуто соглашение по цели климатического финансирования  Вопреки многим ожиданиям, наконец-то было достигнуто соглашение по новой цели глобальной климатического финансирования для развивающихся стран Глобального Юга: 1,3 трлн долларов США из государственных и частных средств.
COP29
25 ноября 2024 г. 09:56
Бывший замминистра ФРГ: Вопреки ожиданиям, на COP29 было достигнуто соглашение по цели климатического финансирования 

Вопреки многим ожиданиям, наконец-то было достигнуто соглашение по новой цели глобальной климатического финансирования для развивающихся стран Глобального Юга: 1,3 трлн долларов США из государственных и частных средств.

Как сообщает Report, об этом бывший заместитель министра обороны Германии и один из ведущих экспертов страны в области энергетики Фридберт Пфлюгер заявил в интервью AnewZ.

По его словам, результаты COP29 в Баку впечатляют, механизмы и стандарты создания глобальной системы торговли выбросами успешно согласованы. "После долгих дипломатических переговоров президент COP29 Мухтар Бабаев с гордостью объявил об этих результатах и ​​назвал их "Бакинским прогрессом". Провала, который казался неизбежным в последние дни, удалось избежать", - отметил он.

Пфлюгер также рассказал, что по-прежнему неясно, будет ли достигнута согласованная финансовая цель.

"США объявили о выходе из процесса СОР, и во многих странах на первый план выходят другие политические приоритеты: оборона, инфраструктура, социальные системы, образование. Средства ограничены, а защита климата занимает последнее место в списке общественных забот. Эта тенденция также наблюдается в ЕС и Германии", - сказал эксперт.

В то же время бывший замминистра обороны раскритиковал действия главы МИД Германии Анналены Бербок на полях конференции. "В Баку мне неоднократно задавали вопросы о том, насколько важно для нас защитить глобальный климат, учитывая, что Урсула фон дер Ляйен и Олаф Шольц отменили свои визиты в СОР. Во время своего короткого визита в Баку Анналена Бербок открыто воспользовалась этой возможностью для начала своей предвыборной кампании и предприняла необычно прямую атаку на президентство СОР, заявив, что оно якобы хочет выбить почву из-под ног развивающихся стран. Это вызвало серьезное недовольство. Окончательные результаты показывают, насколько несправедлива ее критика", - подчеркнул Пфлюгер.

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Версия на английском языке Friedbert Pfluger: Agreement was reached on climate finance contrary to expectations
Версия на азербайджанском языке Almaniyanın keçmiş nazir müavini: Gözləntilərin əksinə iqlim maliyyələşdirmə hədəfində razılıq əldə edildi

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