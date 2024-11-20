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Будет создана глобальная партнерская платформа для развития туризма в соответствии с климатическими целями

Будет создана глобальная партнерская платформа для развития туризма в соответствии с климатическими целями В рамках COP29 между Государственным агентством по туризму Азербайджана и Всемирной туристской организацией ООН подписан меморандум о намерениях.
COP29
20 ноября 2024 г. 12:22
Будет создана глобальная партнерская платформа для развития туризма в соответствии с климатическими целями

В рамках COP29 между Государственным агентством по туризму Азербайджана и Всемирной туристской организацией ООН подписан меморандум о намерениях.

Как сообщает Report, документ подписали председатель Агентства Фуад Нагиев и генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили.

В документе выражено намерение сотрудничать и осуществлять совместную деятельность со Всемирной туристской организацией ООН для успешной реализации "Инициативы по усовершенствованию климатических действий в туризме".

В рамках этой инициативы, объявленной во время "Первой встречи министров по усовершенствованию климатических действий в туристическом секторе", предусматривается создание глобального механизма координации и партнерской платформы для лучшей интеграции туризма в национальную климатическую политику и развития сектора в соответствии с климатическими целями.

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Версия на английском языке Global partnership platform to be created for development of tourism under climate goals
Версия на азербайджанском языке Turizmin iqlim məqsədlərinə uyğun inkişafı üçün qlobal tərəfdaşlıq platforması yaradılacaq

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