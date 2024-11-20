Будет создана глобальная партнерская платформа для развития туризма в соответствии с климатическими целями

В рамках COP29 между Государственным агентством по туризму Азербайджана и Всемирной туристской организацией ООН подписан меморандум о намерениях.

В рамках COP29 между Государственным агентством по туризму Азербайджана и Всемирной туристской организацией ООН подписан меморандум о намерениях.

Как сообщает Report, документ подписали председатель Агентства Фуад Нагиев и генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили.

В документе выражено намерение сотрудничать и осуществлять совместную деятельность со Всемирной туристской организацией ООН для успешной реализации "Инициативы по усовершенствованию климатических действий в туризме".

В рамках этой инициативы, объявленной во время "Первой встречи министров по усовершенствованию климатических действий в туристическом секторе", предусматривается создание глобального механизма координации и партнерской платформы для лучшей интеграции туризма в национальную климатическую политику и развития сектора в соответствии с климатическими целями.