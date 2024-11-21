Британский министр: Климатический кризис неразрывно связан с нехваткой водных ресурсов

От водного кризиса чаще страдают те, кто несет наименьшую ответственность.

От водного кризиса чаще страдают те, кто несет наименьшую ответственность.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель госсекретаря в Министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Мэри Криг на мероприятии по водным ресурсам в рамках COP29.

Она отметила, что экологический кризис неразрывно связаны с нехваткой водных ресурсов: "2023 год стал самым засушливым годом для рек за последние 30 лет, что привело к значительным экономическим последствиям. Можно видеть масштаб влияния этого процесса на продовольственные системы, транспорт и производство чистой энергии. Сегодня мы рады объявить, что Соединенное Королевство поддерживает Водную декларацию COP29".

М. Криг заявила, что очистка рек, озер и морей является главным приоритетом в Великобритании и, хотя это нелегкая задача, решения существуют. "Через программу Великобритании "Справедливые переходы для водной безопасности" мы помогаем странам повышать устойчивость к изменению климата, связанному с водой", - сказала она.