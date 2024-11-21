Британский министр: Климатический кризис неразрывно связан с нехваткой водных ресурсов

От водного кризиса чаще страдают те, кто несет наименьшую ответственность.
Как сообщает Report, об этом заявила заместитель госсекретаря в Министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Мэри Криг на мероприятии по водным ресурсам в рамках COP29.
Она отметила, что экологический кризис неразрывно связаны с нехваткой водных ресурсов: "2023 год стал самым засушливым годом для рек за последние 30 лет, что привело к значительным экономическим последствиям. Можно видеть масштаб влияния этого процесса на продовольственные системы, транспорт и производство чистой энергии. Сегодня мы рады объявить, что Соединенное Королевство поддерживает Водную декларацию COP29".
М. Криг заявила, что очистка рек, озер и морей является главным приоритетом в Великобритании и, хотя это нелегкая задача, решения существуют. "Через программу Великобритании "Справедливые переходы для водной безопасности" мы помогаем странам повышать устойчивость к изменению климата, связанному с водой", - сказала она.