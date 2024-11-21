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Британские журналистки стали лицами BakuTV на время COP29

Британские журналистки стали лицами BakuTV на время COP29 Британские журналистки Миранда Шунке и Мариам Заиди присоединились к команде телеканала BakuTV на время климатической конференции COP29. 
COP29
21 ноября 2024 г. 17:17
Британские журналистки стали лицами BakuTV на время COP29

Британские журналистки Миранда Шунке и Мариам Заиди присоединились к команде телеканала BakuTV на время климатической конференции COP29.

Как сообщает Report, Шунке и Заиди выступали в качестве ведущих двух новостных программ, посвященных этому масштабному международному мероприятию.

В специальном сюжете BakuTV британские журналистки поделились впечатлениями от работы с коллективом и отметили высокий профессионализм команды.

"Наслаждаясь конференцией ООН по климату в Баку, мы также помогали нашим коллегам из BakuTV вести ежедневные репортажи. COP29 - безусловно одно из самых крупных событий, которые проходили в Баку. Это было волнительно для всех участников. Нам также было приятно работать со всеми сотрудниками канала" - отметили они.

Руководство BakuTV в свою очередь выразило благодарность журналисткам за сотрудничество, подчеркнув, что совместная работа помогла открыть новые перспективы в развитии международного вещания телеканала.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyalı jurnalistlər COP29 zamanı “BakuTV”nin simaları olublar
Версия на английском языке UK journalists shine as faces of BakuTV during COP29

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