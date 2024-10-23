БРИКС выразил поддержку проведению COP29 в Азербайджане

Участники саммита БРИКС ожидают содержательных итогов конференции COP29 в Баку.

Участники саммита БРИКС ожидают содержательных итогов конференции COP29 в Баку.

Как передает Report, об этом говорится в Казанской декларации, принятой по итогам саммита стран-участниц 23 октября.

"Мы выражаем приверженность успешному проведению COP29 в Азербайджане и ожидаем содержательных итогов в области климатического финансирования для развивающихся стран как ключевого инструмента для осуществления текущих и будущих определяемых на национальном уровне действий и целей в области смягчения последствий, адаптации, возмещения потерь и ущерба", - говорится в декларации.

Страны БРИКС также выразили поддержку ведущей роли Бразилии в организации COP30 в 2025 году, а также приветствовали выдвижение Индией своей кандидатуры на проведение COP33 в 2028 году.