Бразилия поддерживает деятельность Азербайджана по COP29

Бразилия поддерживает деятельность Азербайджана по 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Бразилия поддерживает деятельность Азербайджана по 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом заявил министр федеральных расчетов Бразилии Хорхе Оливейра на ежегодном собрании рабочей группы по государственному долгу Международной организации высших органов аудита (INTOSAI), организованной Счетной палатой в Баку.

"Геополитические процессы затрудняют управление государственным долгом на глобальном уровне. Управление затратами на инфраструктуру, фискальное управление, обеспечение фискальной устойчивости необходимы. В этом отношении Бразилия может оказать поддержку государствам - членам в обеспечении устойчивого развития, в управлении государственным долгом", - отметил он.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

COP30 примет Бразилия.