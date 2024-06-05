О нас

Бразилия поддерживает деятельность Азербайджана по COP29

Бразилия поддерживает деятельность Азербайджана по COP29 Бразилия поддерживает деятельность Азербайджана по 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
COP29
5 июня 2024 г. 10:34
Бразилия поддерживает деятельность Азербайджана по COP29

Бразилия поддерживает деятельность Азербайджана по 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом заявил министр федеральных расчетов Бразилии Хорхе Оливейра на ежегодном собрании рабочей группы по государственному долгу Международной организации высших органов аудита (INTOSAI), организованной Счетной палатой в Баку.

"Геополитические процессы затрудняют управление государственным долгом на глобальном уровне. Управление затратами на инфраструктуру, фискальное управление, обеспечение фискальной устойчивости необходимы. В этом отношении Бразилия может оказать поддержку государствам - членам в обеспечении устойчивого развития, в управлении государственным долгом", - отметил он.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

COP30 примет Бразилия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Braziliya rəsmisi: "Azərbaycanın COP29-la bağlı fəaliyyətini dəstəkləyirik"

Экслюзивные новости

Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
5 июня 2024 г. 10:02
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
4 июня 2024 г. 15:28
ADNOC: Существует большой потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном
ADNOC: Существует большой потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном
4 июня 2024 г. 15:23
Добыча газа на месторождении Абшерон по итогам 2024 года выйдет на пиковый уровень
Добыча газа на месторождении Абшерон по итогам 2024 года выйдет на пиковый уровень
4 июня 2024 г. 14:42
В Азербайджане в июне начнется выпуск автомобильного бензина Евро-5
В Азербайджане в июне начнется выпуск автомобильного бензина "Евро-5"
4 июня 2024 г. 14:03
АФФА расторгла контракт с Барышем Шимшеком
АФФА расторгла контракт с Барышем Шимшеком
4 июня 2024 г. 12:31
Названы объемы поставок по обновленному контракту между Азербайджаном и Турцией по Шахдениз-1
Названы объемы поставок по обновленному контракту между Азербайджаном и Турцией по "Шахдениз-1"
4 июня 2024 г. 12:23
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22
Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
31 мая 2024 г. 17:00
Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном
Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном
31 мая 2024 г. 16:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi