Бразилия к 2035 году планирует сократить парниковые выбросы на 67%

Бразилия к 2035 году планирует сократить выбросы парниковых газов на 67% по сравнению с 2005 годом.

Бразилия к 2035 году планирует сократить выбросы парниковых газов на 67% по сравнению с 2005 годом.

Как передает Report об этом журналистам в Баку заявил вице-президент Бразилии Жералду Алкмин.

Он отметил, что Второй национально определяемый вклад Бразилии (NDC) предусматривает обязательство страны сократить чистые выбросы парниковых газов на 59–67% к 2035 году по сравнению с уровнем 2005 года.

"Достижение новой цели будет эквивалентно сокращению выбросов от 850 миллионов до 1,05 миллиарда тонн в 2035 году", - сказал он.