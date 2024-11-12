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Бразилия к 2035 году планирует сократить парниковые выбросы на 67%

Бразилия к 2035 году планирует сократить парниковые выбросы на 67% Бразилия к 2035 году планирует сократить выбросы парниковых газов на 67% по сравнению с 2005 годом.
COP29
12 ноября 2024 г. 18:02
Бразилия к 2035 году планирует сократить парниковые выбросы на 67%

Бразилия к 2035 году планирует сократить выбросы парниковых газов на 67% по сравнению с 2005 годом.

Как передает Report об этом журналистам в Баку заявил вице-президент Бразилии Жералду Алкмин.

Он отметил, что Второй национально определяемый вклад Бразилии (NDC) предусматривает обязательство страны сократить чистые выбросы парниковых газов на 59–67% к 2035 году по сравнению с уровнем 2005 года.

"Достижение новой цели будет эквивалентно сокращению выбросов от 850 миллионов до 1,05 миллиарда тонн в 2035 году", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Braziliya 2035-ci ilə qədər istixana qazı emissiyasını 67 % azalmaq istəyir
Версия на английском языке Brazil plans to cut greenhouse emissions by 67% by 2035

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