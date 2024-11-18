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Борис Титов: На COP29 Азербайджан внес вклад в развитие углеродных рынков

Борис Титов: На COP29 Азербайджан внес вклад в развитие углеродных рынков На саммите COP29 Азербайджан сумел провести два соглашения, которые двигают вперед углеродные рынки. 
COP29
18 ноября 2024 г. 17:47
Борис Титов: На COP29 Азербайджан внес вклад в развитие углеродных рынков

На саммите COP29 Азербайджан сумел провести два соглашения, которые двигают вперед углеродные рынки.

Как передает Report, об этом в кулуарах COP29 сказал NEWS܂ru спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов.

По его словам, участники климатической конференции в Баку вернулись к Парижским соглашениям, некоторые пункты которого не могли сдвинуться с мертвой точки в течение 15 лет.

"А сейчас все-таки дан старт углеродным рынкам, гармонизированным рынкам для всех стран. Другой вопрос, что каждая страна развивает у себя собственные модели. Появилась основа для того, чтобы сформировать обязательный рынок", - сказал он.

По его словам, у России есть "Сахалинский эксперимент", где предприятия получают квоты на выбросы парниковых газов. "За превышение квот применяются штрафы. Это как бы основа для того, чтобы сформировать обязательный рынок. Предприятия могут заплатить в виде штрафа, а могут в виде углеродных единиц, которые образуются в экологических и прочих проектах", - сказал Титов.

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