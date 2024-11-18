Борис Титов: На COP29 Азербайджан внес вклад в развитие углеродных рынков

На саммите COP29 Азербайджан сумел провести два соглашения, которые двигают вперед углеродные рынки.

На саммите COP29 Азербайджан сумел провести два соглашения, которые двигают вперед углеродные рынки.

Как передает Report, об этом в кулуарах COP29 сказал NEWS܂ru спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов.

По его словам, участники климатической конференции в Баку вернулись к Парижским соглашениям, некоторые пункты которого не могли сдвинуться с мертвой точки в течение 15 лет.

"А сейчас все-таки дан старт углеродным рынкам, гармонизированным рынкам для всех стран. Другой вопрос, что каждая страна развивает у себя собственные модели. Появилась основа для того, чтобы сформировать обязательный рынок", - сказал он.

По его словам, у России есть "Сахалинский эксперимент", где предприятия получают квоты на выбросы парниковых газов. "За превышение квот применяются штрафы. Это как бы основа для того, чтобы сформировать обязательный рынок. Предприятия могут заплатить в виде штрафа, а могут в виде углеродных единиц, которые образуются в экологических и прочих проектах", - сказал Титов.