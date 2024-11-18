Борис Титов: На COP29 Азербайджан внес вклад в развитие углеродных рынков

На саммите COP29 Азербайджан сумел провести два соглашения, которые двигают вперед углеродные рынки.
Как передает Report, об этом в кулуарах COP29 сказал NEWS܂ru спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов.
По его словам, участники климатической конференции в Баку вернулись к Парижским соглашениям, некоторые пункты которого не могли сдвинуться с мертвой точки в течение 15 лет.
"А сейчас все-таки дан старт углеродным рынкам, гармонизированным рынкам для всех стран. Другой вопрос, что каждая страна развивает у себя собственные модели. Появилась основа для того, чтобы сформировать обязательный рынок", - сказал он.
По его словам, у России есть "Сахалинский эксперимент", где предприятия получают квоты на выбросы парниковых газов. "За превышение квот применяются штрафы. Это как бы основа для того, чтобы сформировать обязательный рынок. Предприятия могут заплатить в виде штрафа, а могут в виде углеродных единиц, которые образуются в экологических и прочих проектах", - сказал Титов.