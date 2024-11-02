Большое лицемерие больших государств: Сверхдержавы выбирают прибыль вместо планеты

Западная пресса полна критики по поводу проведения в Баку ежегодной сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Западная пресса полна критики по поводу проведения в Баку ежегодной сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Многие скептически подходят к возможному вкладу Азербайджана в энергетический переход, аргументируя тем, что страна занимается добычей и экспортом нефти и газа. Но любопытно, что критика звучит от СМИ государств, которые удерживают лидерство в добыче нефти и газа и не планируют это менять. При этом обладают достаточной финансовой и ресурсной базой, которая позволяет осуществить зеленый переход и выполнять обязательства, взятые на себя по Парижскому соглашению и в прошлом году на COP28.

Самые богатые страны мира экономически лучше всего подготовлены – и обязаны в соответствии с Парижскими соглашениями – возглавить переход от ископаемого топлива к более чистым источникам энергии. Между тем, они возглавляют наблюдающийся в последнее время бум по разведочному и промышленному бурению, несмотря на сокращение легкодоступных запасов, выдав в 2023 году 825 новых лицензий, что является самым большим количеством с 2014 года, когда стал вестись учет, как это видно из диаграммы:

Классические "нефтяные государства" такие, как Саудовская Аравия или Россия, которые сильно зависят от доходов от нефти и газа, подвергались критике за замедление действий по борьбе с климатическим кризисом.

Параллельно, такие страны как Великобритания, США, Канада, Норвегия и Австралия все чаще рассматриваются некоторыми экспертами как "другие нефтяные государства", учитывая, что они имеют доступ к финансовым и технологическим ресурсам, которые сделали бы энергетический переход менее разрушительным. И в то время как на мировой арене их часто изображают как лидеров в области климата, эти пять богатых стран несут ответственность за более чем две трети (67%) всех новых нефтегазовых лицензий, выданных в мире с 2020 года.

Более того, разведывательная деятельность не только продолжилась после соглашения COP28, но и усилилась. Но богатые государства с низкой зависимостью от доходов от ископаемого топлива, которые по логике должны первыми прекратить выдачу лицензий, делают обратное, согласно данным.

Согласно анализу Rystad Energy и Международного института по устойчивому развитию, за последние десять лет объем выбросов парниковых газов в атмосферу развитыми странами, включая США, Великобританию, Канаду, Норвегию и Австралию, в пять раз превышает совокупный объем других стран-производителей нефти и газа за аналогичный период.

Норвегия в последние годы стала ведущим поставщиком газа на континентальную Европу, резко увеличив экспорт энергии как по трубопроводам, так и в форме сжиженного природного газа (СПГ). Более 40% потребности Германии в природном газе в настоящее время обеспечивается Норвегией через три подводных трубопровода. Хотя Норвегия подписала Парижское климатическое соглашение и обязалась сократить выбросы парниковых газов на 40% к 2030 году, она продолжает наращивать добычу и экспорт газа. В 2023 году немецкая государственная энергетическая компания SEFE и норвежская компания Equinor подписали долгосрочный контракт на поставку газа. Это один из крупнейших газовых контрактов, когда-либо заключенных норвежским гигантом.

Администрация Байдена, которая заявляла о своем внимательном отношении к зеленой повестке и вопросам изменения климата, установила "новый рекорд". Так, США в настоящее время стали крупнейшим производителем нефти и газа в мире.

Главный советник Байдена по климатическим вопросам Джон Подеста связал это с продолжающейся войной в Украине. Он заявил, что постоянно растущее производство США в традиционном энергетическом секторе является хорошим результатом, поскольку США предприняли этот шаг после того, как Европе потребовалось найти альтернативные источники российским энергоресурсам после вторжения в Украину.

При администрации Байдена США выдали 1 453 новые лицензии на добычу нефти и газа, что составляет половину от общемирового числа и 83% всех лицензий, выданных богатыми странами. Это на 20% больше, чем во время президентства Трампа, который открыто поддерживал нефтегазовые компании и проекты.

США, Канаде, Норвегии, Австралии и другим богатым странам, исторически ответственным за климатический кризис, следует наконец прекратить свое лицемерие и перестать с такой скоростью инвестировать в ископаемое топливо, при этом заявляя о себе как о климатических лидерах. У них есть все экономических возможности для перехода от ископаемого топлива и не отдавать предпочтение прибыли вместо планеты, подрывая глобальные усилия по предотвращению углубляющегося климатического кризиса.