Более 16 тыс. человек подали заявки на участие в волонтерской программе COP29

Регистрацию для участия в волонтерской программе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая состоится в Баку в ноябре этого года, прошли 16 566 человек.

Регистрацию на участие в волонтерской программе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая состоится в Баку в ноябре этого года, прошли 16 566 человек.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Азербайджанской операционной компании COP29.

О начале регистрации было объявлено 29 мая этого года. К процессу организации престижного климатического мероприятия операционная компания намерена привлечь более 3 000 местных и иностранных волонтеров.

Потенциальные кандидаты пройдут отбор на основе требований, указанных на портале заявок.