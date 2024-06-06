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Более 16 тыс. человек подали заявки на участие в волонтерской программе COP29

Более 16 тыс. человек подали заявки на участие в волонтерской программе COP29 Регистрацию для участия в волонтерской программе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая состоится в Баку в ноябре этого года, прошли 16 566 человек.
COP29
6 июня 2024 г. 12:30
Более 16 тыс. человек подали заявки на участие в волонтерской программе COP29

Регистрацию на участие в волонтерской программе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая состоится в Баку в ноябре этого года, прошли 16 566 человек.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Азербайджанской операционной компании COP29.

О начале регистрации было объявлено 29 мая этого года. К процессу организации престижного климатического мероприятия операционная компания намерена привлечь более 3 000 местных и иностранных волонтеров.

Потенциальные кандидаты пройдут отбор на основе требований, указанных на портале заявок.

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Версия на английском языке Over 16,000 people register for COP29 Volunteer Program
Версия на азербайджанском языке COP29-un Könüllülük Proqramına 16 mindən çox şəxs müraciət edib

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