BOEMDA: У Азербайджана есть проект по созданию третьего "зеленого коридора" через Турцию

У Азербайджана есть проект по созданию третьего "зеленого коридора" для экспорта возобновляемой энергии мощностью около 1 гигаватта через Турцию.

У Азербайджана есть проект по созданию третьего "зеленого коридора" для экспорта возобновляемой энергии мощностью около 1 гигаватта через Турцию.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (BOEMDA) Рена Гумбатова на мероприятии "Инвестиции в возобновляемую энергетику: пути к устойчивому будущему" в рамках COP29.

По ее словам, Азербайджан обладает большим потенциалом возобновляемой энергетики и продолжает проводить исследования в этой области.

"Технический потенциал Азербайджана в возобновляемой энергетике составляет 135 гигаватт на суше и 157 гигаватт на море. В настоящее время потенциал возобновляемой энергии страны (солнечной и ветровой) составляет 27 гигаватт на суше и 157 гигаватт на каспийском шельфе. Конечно, это можно расширить. Мы уже провели мини-измерения на море, пока экономическая мощность Азербайджана на море составляет около 38 гигаватт. Для создания спроса нам необходимо усовершенствовать наше регулирование и законодательную базу", - сказала Гумбатова.