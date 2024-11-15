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BOEMDA: У Азербайджана есть проект по созданию третьего "зеленого коридора" через Турцию

BOEMDA: У Азербайджана есть проект по созданию третьего "зеленого коридора" через Турцию У Азербайджана есть проект по созданию третьего "зеленого коридора" для экспорта возобновляемой энергии мощностью около 1 гигаватта через Турцию.
COP29
15 ноября 2024 г. 12:24
BOEMDA: У Азербайджана есть проект по созданию третьего зеленого коридора через Турцию

У Азербайджана есть проект по созданию третьего "зеленого коридора" для экспорта возобновляемой энергии мощностью около 1 гигаватта через Турцию.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (BOEMDA) Рена Гумбатова на мероприятии "Инвестиции в возобновляемую энергетику: пути к устойчивому будущему" в рамках COP29.

По ее словам, Азербайджан обладает большим потенциалом возобновляемой энергетики и продолжает проводить исследования в этой области.

"Технический потенциал Азербайджана в возобновляемой энергетике составляет 135 гигаватт на суше и 157 гигаватт на море. В настоящее время потенциал возобновляемой энергии страны (солнечной и ветровой) составляет 27 гигаватт на суше и 157 гигаватт на каспийском шельфе. Конечно, это можно расширить. Мы уже провели мини-измерения на море, пока экономическая мощность Азербайджана на море составляет около 38 гигаватт. Для создания спроса нам необходимо усовершенствовать наше регулирование и законодательную базу", - сказала Гумбатова.

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Версия на английском языке Azerbaijan has ambitious plan to export 1 GW of green energy via Türkiye
Версия на азербайджанском языке BOEMDA rəsmisi: "Türkiyə üzərindən bərpa olunan enerji ixracına dair yeni layihəmiz var"

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