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Бо Ли: МВФ поддержит развитие зеленой таксономии и климатической отчетности в финсекторе

Бо Ли: МВФ поддержит развитие зеленой таксономии и климатической отчетности в финсекторе Международный валютный фонд (МВФ) готов поддерживать развитие зеленой таксономии и климатической отчетности в финансовом секторе.
COP29
14 ноября 2024 г. 12:16
Бо Ли: МВФ поддержит развитие зеленой таксономии и климатической отчетности в финсекторе

Международный валютный фонд (МВФ) готов поддерживать развитие зеленой таксономии и климатической отчетности в финансовом секторе.

Как сообщает Report, об этом заместитель директора МВФ Бо Ли заявил на мероприятии "Глобальная финансовая система: Расширение финансирования климатических действий" в рамках COP29.

По его словам, в отличие от Всемирного банка, МВФ не предоставляет кредиты для конкретных проектов, а финансирует государственный бюджет, направляя средства на поддержку реформ.

Это включает поддержку "зеленого бюджетирования" и институциональных реформ, направленных на климатические действия, сказал Бо Ли. Он также подчеркнул, что данные меры создают благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в страны, реализующие эти реформы.

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Версия на азербайджанском языке Bo Li: "IMF maliyyə sektorunda "yaşıl taksonomiya"nın inkişafını dəstəkləməyə hazırdır"

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