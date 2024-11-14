Бо Ли: МВФ поддержит развитие зеленой таксономии и климатической отчетности в финсекторе

Международный валютный фонд (МВФ) готов поддерживать развитие зеленой таксономии и климатической отчетности в финансовом секторе.

Международный валютный фонд (МВФ) готов поддерживать развитие зеленой таксономии и климатической отчетности в финансовом секторе.

Как сообщает Report, об этом заместитель директора МВФ Бо Ли заявил на мероприятии "Глобальная финансовая система: Расширение финансирования климатических действий" в рамках COP29.

По его словам, в отличие от Всемирного банка, МВФ не предоставляет кредиты для конкретных проектов, а финансирует государственный бюджет, направляя средства на поддержку реформ.

Это включает поддержку "зеленого бюджетирования" и институциональных реформ, направленных на климатические действия, сказал Бо Ли. Он также подчеркнул, что данные меры создают благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в страны, реализующие эти реформы.