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BNN: Азербайджан продвигает экологически чистый транспорт с помощью стандартов Евро-5

BNN: Азербайджан продвигает экологически чистый транспорт с помощью стандартов Евро-5 Приверженность Азербайджана борьбе с изменением климата и сокращению выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта стала значительным шагом вперед с принятием стандартов Евро-5.
COP29
28 февраля 2024 г. 12:39
BNN: Азербайджан продвигает экологически чистый транспорт с помощью стандартов Евро-5

Азербайджана сделал еще один значительный шаг вперед в борьбе с изменением климата и для сокращения выбросов парниковых газов с принятием стандартов Евро-5 для автомобильного транспорта.

Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в издании BNN Breaking.

"Эта инициатива, направленная на сокращение выбросов выхлопных газов, предусматривает использование топлива с более высоким октановым числом AI-95 и вводит ограничения на ввоз в страну автомобилей старше 7 лет", - отмечается в публикации.

Стремясь соответствовать экологическим стандартам и улучшить качество воздуха, в Азербайджане налажено собственное производство бензина АI-95.

Автор подчеркивает, что этот шаг направлен не только на снижение цен на топливо, но и на уменьшение воздействия транспорта на окружающую среду.

"С переходом на топливо АI-95 другие марки горючего постепенно выводятся с рынка, что демонстрирует кардинальное изменение в подходах страны. Поскольку Азербайджан продолжает решать сложные задачи по сокращению выбросов и продвижению более чистых видов транспорта, влияние этих мер как на окружающую среду, так и на экономику будет внимательно отслеживаться", - считает он.

Евро-5 - экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.

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Версия на азербайджанском языке BNN: Azərbaycan “Avro-5” standartları ilə ekoloji cəhətdən təmiz nəqliyyatı təşviq edir
Версия на английском языке Azerbaijan advances eco-friendly transport with Euro 5 standards and AI-95 fuel production

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