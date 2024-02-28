BNN: Азербайджан продвигает экологически чистый транспорт с помощью стандартов Евро-5

Приверженность Азербайджана борьбе с изменением климата и сокращению выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта стала значительным шагом вперед с принятием стандартов Евро-5.

Азербайджана сделал еще один значительный шаг вперед в борьбе с изменением климата и для сокращения выбросов парниковых газов с принятием стандартов Евро-5 для автомобильного транспорта.

Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в издании BNN Breaking.

"Эта инициатива, направленная на сокращение выбросов выхлопных газов, предусматривает использование топлива с более высоким октановым числом AI-95 и вводит ограничения на ввоз в страну автомобилей старше 7 лет", - отмечается в публикации.

Стремясь соответствовать экологическим стандартам и улучшить качество воздуха, в Азербайджане налажено собственное производство бензина АI-95.

Автор подчеркивает, что этот шаг направлен не только на снижение цен на топливо, но и на уменьшение воздействия транспорта на окружающую среду.

"С переходом на топливо АI-95 другие марки горючего постепенно выводятся с рынка, что демонстрирует кардинальное изменение в подходах страны. Поскольку Азербайджан продолжает решать сложные задачи по сокращению выбросов и продвижению более чистых видов транспорта, влияние этих мер как на окружающую среду, так и на экономику будет внимательно отслеживаться", - считает он.

Евро-5 - экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.