Бироль: COP29 принесет два важных результата

Международное энергетическое агентство (МЭА) совместно с правительством Азербайджана работает над тремя новыми предложениями в рамках глобальных обязательств по наращиванию мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и повышению энергоэффективности.

Международное энергетическое агентство (МЭА) совместно с правительством Азербайджана работает над тремя новыми предложениями в рамках глобальных обязательств по наращиванию мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и повышению энергоэффективности.

Как передает Report, об этом глава Агентства Фатих Бироль заявил в интервью Anadolu в Лондоне после второй встречи высокого уровня "COP29-МЭА".

Он напомнил, что обязательства утроить глобальные мощности ВИЭ и удвоить уровень энергоэффективности, предложенные МЭА на прошлогоднем климатическом саммите COP28, были включены в итоговую декларацию. Однако, добавил Ф.Бироль, для реализации этих обязательств требуются такие инструменты, как финансирование.

"В этой связи мы в настоящее время работаем с правительством Азербайджана над тремя новыми предложениями по глобальным обязательствам. Первое из них касается аккумуляторов (систем хранения энергии). Мы работаем над тем, чтобы определить насколько емкость аккумуляторов должна увеличиться к 2030 году. Второе - сети, третье – сокращение выбросов метана в этом регионе. Мы предлагаем обязательство, которое объединит Казахстан, Туркменистан и другие страны этого региона под руководством Азербайджана. Могу сказать, что мы сосредоточимся на этих трех вопросах перед COP29", - сказал он.

Подчеркнув, что еще одной основной темой переговоров является финансирование чистой энергетики, Ф.Бироль сообщил, что инвестиции в эту сферу, особенно в развивающихся странах, должны увеличиться в шесть раз.

"Для финансирование чистой энергетики только развивающимся странам необходимо 2 трлн долларов в год. В этом контексте мы работаем совместно над разработкой модели финансирования и созданием конкретных рамок", - сказал Ф.Бироль.

Он напомнил, что на второй встрече высокого уровня “COP29-МЭА” активное участие приняли представители финансового сектора, Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации и финансовых учреждений частного сектора. По его словам, следующая встреча [по COP29] состоится в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

"До этого времени мы будем упорно работать, чтобы прийти с конкретным предложением. Азербайджан считает нас стратегическим партнером, мы очень тесно сотрудничаем. Думаю, что COP29 принесет два важных результата. Во-первых, все примут упомянутые мной три глобальных обязательства, а во-вторых, будет достигнуто соглашение о новых целях финансирования и способах их достижения", - сказал он.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года.