О нас

Билеты в Зеленую зону COP29 поступили в продажу

Билеты в Зеленую зону COP29 поступили в продажу Бесплатные входные билеты в Зеленую зону, организованную в рамках конференции COP29, теперь можно получить на платформе iTicket.az.
COP29
10 ноября 2024 г. 11:42
Билеты в Зеленую зону COP29 поступили в продажу

Бесплатные входные билеты в Зеленую зону, организованную в рамках конференции COP29, теперь можно получить на платформе iTicket.az.

Как сообщает Report, Зеленая зона, организованная под управлением председательства COP29, является местом, где соберутся различные заинтересованные стороны по климатическим вопросам - представители государственного и частного секторов, СМИ, ученые, эксперты, представители местных сообществ, институтов гражданского общества и официальной Синей зоны.

Программа Зеленой зоны COP29, являющаяся платформой для различных инициатив и обсуждений по вопросам устойчивости и климатических действий, предусматривает более широкое участие молодежи, женщин и местных сообществ в продвижении решений по изменению климата. Кроме того, Зеленая Зона способствует расширению сотрудничества между НПО, компаниями и высшими учебными заведениями для устойчивого развития.

Учитывая принципы устойчивости конференции, печать электронных билетов и их предоставление на бумажном носителе не требуется.

Более подробную информацию о билетах в Зеленую зону можно получить в соответствующем разделе официального сайта COP29, а вопросы можно направить на электронный адрес.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке COP29 Green Zone tickets now on sale
Версия на азербайджанском языке COP29 Yaşıl Zona biletləri artıq satışdadır

Самое читаемое

В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
5 ноября 2024 г. 22:30
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
5 ноября 2024 г. 21:36
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден Чингиз Айтматов президенту Азербайджана
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден "Чингиз Айтматов" президенту Азербайджана
5 ноября 2024 г. 13:53
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
9 ноября 2024 г. 12:02
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
4 ноября 2024 г. 14:05
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
5 ноября 2024 г. 12:23
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
9 ноября 2024 г. 12:23
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
7 ноября 2024 г. 10:03
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
8 ноября 2024 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi