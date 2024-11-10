Билеты в Зеленую зону COP29 поступили в продажу

Бесплатные входные билеты в Зеленую зону, организованную в рамках конференции COP29, теперь можно получить на платформе iTicket.az.

Бесплатные входные билеты в Зеленую зону, организованную в рамках конференции COP29, теперь можно получить на платформе iTicket.az .

Как сообщает Report , Зеленая зона, организованная под управлением председательства COP29, является местом, где соберутся различные заинтересованные стороны по климатическим вопросам - представители государственного и частного секторов, СМИ, ученые, эксперты, представители местных сообществ, институтов гражданского общества и официальной Синей зоны.

Программа Зеленой зоны COP29, являющаяся платформой для различных инициатив и обсуждений по вопросам устойчивости и климатических действий, предусматривает более широкое участие молодежи, женщин и местных сообществ в продвижении решений по изменению климата. Кроме того, Зеленая Зона способствует расширению сотрудничества между НПО, компаниями и высшими учебными заведениями для устойчивого развития.

Учитывая принципы устойчивости конференции, печать электронных билетов и их предоставление на бумажном носителе не требуется.