Билеты в Зеленую зону COP29 поступили в продажу

Бесплатные входные билеты в Зеленую зону, организованную в рамках конференции COP29, теперь можно получить на платформе
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Программа Зеленой зоны COP29, являющаяся платформой для различных инициатив и обсуждений по вопросам устойчивости и климатических действий, предусматривает более широкое участие молодежи, женщин и местных сообществ в продвижении решений по изменению климата. Кроме того, Зеленая Зона способствует расширению сотрудничества между НПО, компаниями и высшими учебными заведениями для устойчивого развития.
Учитывая принципы устойчивости конференции, печать электронных билетов и их предоставление на бумажном носителе не требуется.
Более подробную информацию о билетах в Зеленую зону можно получить в соответствующем разделе официального