Бербок: В Баку работаем над формированием климатических коалиций между континентами

Климатический кризис - это самый большой вызов политике безопасности нынешнего времени.

Климатический кризис - это самый большой вызов политике безопасности нынешнего времени.

Как передает Report, об этом глава МИД Германии Анналена Бербок написала в соцсети "Х".

"Он не останавливается на границах и не заботится о датах выборов. Каждая десятая градуса имеет значение. Мы знаем, что должны сделать все возможное, чтобы выйти на путь 1,5 градуса. Переговоры на COP29 до сих пор были совсем непростыми. Тем важнее, чтобы мировое сообщество еще больше шли навстречу друг другу. Мы работаем в Баку над формированием климатических коалиций между континентами. Только вместе мы сможем двигаться вперед", - написала она.

Бербок отметила, что Германия и Европа остаются надежными партнерами в финансировании глобального климатического перехода. Но крупные страны-эмитенты парниковых газов, должны нести ответственность, и работать над сокращением выбросов, а также в сфере климатического финансирования.