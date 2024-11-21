Бербок: Германия поддерживает новый подход к международному климатическому финансированию

Бербок: Германия поддерживает новый подход к международному климатическому финансированию

Германия, будучи частью Евросоюза, поддерживает новый подход к международному климатическому финансированию для запуска обновленной финансовой системы.

Как сообщает Report, об этом сказала глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Баку.

Она отметила, что климатическое финансирование требует больших вложений, а когда речь идет о больших деньгах, переговоры становятся еще более трудными и жесткими.

"Принимая во внимание этот факт мы должны внимательно изучить все детали. Германия и Европа остаются надежными партнерами в международном финансировании климата. Однако затраты на глобальный энергетический переход и меры по адаптации слишком велики, что требует глобальных усилий и вовлеченности всех сторон", - сказала она.

Глава МИД подчеркнула, что страны с наибольшей долей в глобальных выбросах парниковых газов должны не только сокращать эмиссию, но и внести свой вклад в международное финансирование климата.