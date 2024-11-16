Бенедикт Лагман: Необходимо взять обязательство по переработке 70% органических отходов

Важно отказаться от сжигания отходов и направить больше финансовых ресурсов на существующие решения по нулевым отходам.
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"Мы не можем упустить эту возможность для обзора Определяемых на национальном уровне вкладов (NDC). Нам нужно отдать приоритет нулевым отходам в NDC 3.0", - сказал он.
Вице-мэр также призвал местных политиков присоединиться к движению за создание устойчивых сообществ и оказать долгосрочное влияние, подписав Cities Methane Pledge и взяв на себя обязательство по утилизации 70% органических отходов в городах, селах, муниципалитетах и сообществах, что является важным шагом в борьбе с изменением климата.