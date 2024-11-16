Бенедикт Лагман: Необходимо взять обязательство по переработке 70% органических отходов

Важно отказаться от сжигания отходов и направить больше финансовых ресурсов на существующие решения по нулевым отходам.

Важно отказаться от сжигания отходов и направить больше финансовых ресурсов на существующие решения по нулевым отходам.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Сети городов с нулевыми отходами Филиппин и вице-мэр города Сан-Фернандо (административный центр провинции Пампанга) Бенедикт Джаспер Лагман на мероприятии "Глобальное обязательство по метану" в рамках COP29.

"Мы не можем упустить эту возможность для обзора Определяемых на национальном уровне вкладов (NDC). Нам нужно отдать приоритет нулевым отходам в NDC 3.0", - сказал он.

Вице-мэр также призвал местных политиков присоединиться к движению за создание устойчивых сообществ и оказать долгосрочное влияние, подписав Cities Methane Pledge и взяв на себя обязательство по утилизации 70% органических отходов в городах, селах, муниципалитетах и ​​сообществах, что является важным шагом в борьбе с изменением климата.