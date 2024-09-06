Басри Багджи: Вопросы изменения климата становятся более актуальными

12:09

Вопросы изменения климата становятся все более актуальной темой, Турция готова всячески содействовать проведению COP29 в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя Конституционного суда Турции Басри Багджи на открытии международной конференции "Право и климат" в Баку.

Он отметил, что сегодняшняя конференция — важный шаг в подготовке к COP29, который пройдет в Баку в ноябре текущего года. "Проведение такого мероприятия в Азербайджане — знак доверия к стране. Изменение климата становится всё более актуальной темой, и в последние месяцы Ассоциация конституционных судов Азии также обсуждала эту проблему", - подчеркнул Багджи.