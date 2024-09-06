О нас

Басри Багджи: Вопросы изменения климата становятся более актуальными

Басри Багджи: Вопросы изменения климата становятся более актуальными 12:09
COP29
6 сентября 2024 г. 12:27
Басри Багджи: Вопросы изменения климата становятся более актуальными

Вопросы изменения климата становятся все более актуальной темой, Турция готова всячески содействовать проведению COP29 в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя Конституционного суда Турции Басри Багджи на открытии международной конференции "Право и климат" в Баку.

Он отметил, что сегодняшняя конференция — важный шаг в подготовке к COP29, который пройдет в Баку в ноябре текущего года. "Проведение такого мероприятия в Азербайджане — знак доверия к стране. Изменение климата становится всё более актуальной темой, и в последние месяцы Ассоциация конституционных судов Азии также обсуждала эту проблему", - подчеркнул Багджи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish Constitutional Court expresses readiness to support Azerbaijan's COP29 efforts
Версия на азербайджанском языке Basri Bağcı: Azərbaycanda keçiriləcək COP29 ilə bağlı üzərimizə düşən vəzifə varsa, yerinə yetirməyə hazırıq

Экслюзивные новости

SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi