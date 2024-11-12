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Банковский сектор Азербайджана раскроет на COP29 размер финобязательств по зеленому переходу

Банковский сектор Азербайджана раскроет на COP29 размер финобязательств по зеленому переходу Банковский сектор Азербайджана на климатической конференции COP29 раскроет размер финансовых обязательств в рамках "зеленой" трансформации в стране.
COP29
12 ноября 2024 г. 08:30
Банковский сектор Азербайджана раскроет на COP29 размер финобязательств по зеленому переходу

Банковский сектор Азербайджана на климатической конференции COP29 раскроет размер финансовых обязательств в рамках "зеленой" трансформации в стране.

Как сообщает Report, об этом в кулуарах СOP29 заявил журналистам председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

Он подчеркнул, что 14 ноября обсуждения на конференции будут посвящены финансам.

"Центральный банк совместно с финансовым сектором 14 ноября проведет три мероприятия, где также будет раскрыт размер финансовых обязательств, которые банковский сектор берет на себя по финансированию зеленой трансформации в Азербайджане", - уточнил Т.Кязымов.

По его словам, упомянутая дата будет знаменательной, поскольку банковский сектор страны анонсирует финансовые обязательства к концу 2030 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektoru 2030-cu ilin sonuna qədər maliyyə öhdəliklərini elan edəcək
Версия на английском языке Azerbaijan's banking sector to announce green transition financial commitments at COP29

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