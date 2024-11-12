Банковский сектор Азербайджана раскроет на COP29 размер финобязательств по зеленому переходу

Банковский сектор Азербайджана на климатической конференции COP29 раскроет размер финансовых обязательств в рамках "зеленой" трансформации в стране.

Банковский сектор Азербайджана на климатической конференции COP29 раскроет размер финансовых обязательств в рамках "зеленой" трансформации в стране.

Как сообщает Report , об этом в кулуарах СOP29 заявил журналистам председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

Он подчеркнул, что 14 ноября обсуждения на конференции будут посвящены финансам.

"Центральный банк совместно с финансовым сектором 14 ноября проведет три мероприятия, где также будет раскрыт размер финансовых обязательств, которые банковский сектор берет на себя по финансированию зеленой трансформации в Азербайджане", - уточнил Т.Кязымов.

По его словам, упомянутая дата будет знаменательной, поскольку банковский сектор страны анонсирует финансовые обязательства к концу 2030 года.