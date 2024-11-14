Банковский сектор Азербайджана берет на себя обязательства в размере 2 млрд манатов в связи с изменением климата

Банковский сектор Азербайджана берет на себя обязательства в размере 2 млрд манатов в связи с изменением климата.

Банковский сектор Азербайджана берет на себя обязательства в размере 2 млрд манатов в связи с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Общественного Объединения "Ассоциация банков Азербайджана" Закир Нуриев на мероприятии "Глобальная финансовая система: Расширение финансирования климатических действий" в рамках COP29.

"Эти средства будут направлены на реализацию устойчивых и зеленых проектов", - сказал он.

Нуриев добавил, что Центральный банк Азербайджана как регулятор финансового сектора уже предпринял активные шаги, приняв Дорожную карту устойчивого финансирования на 2023-2026 годы: "Эта дорожная карта представляет стратегическое видение перехода банковского сектора к устойчивому финансированию".