Баку и Бишкек подписали протокол по реализации меморандума в сфере охраны окружающей среды

Азербайджан и Кыргызстан подписали протокол о намерениях по реализации меморандума о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды.

Азербайджан и Кыргызстан подписали протокол о намерениях по реализации меморандума о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщило Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.

Протокол подписали министр экологии Азербайджана Мухтар Бабаев и глава Минприроды Кыргызстана Медер Машиев на полях Pre-COP29 в Баку.

"Азербайджанская сторона выразила благодарность Кыргызстану за участие в Pre-COP29 и отметила готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству. В свою очередь, кыргызская сторона поблагодарила Мухтара Бабаева за встречу и пожелала успехов в проведении такого масштабного мероприятия, как COP29", - говорится в сообщении ведомства.