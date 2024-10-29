Бакинское метро ведет подготовку к COP29

В преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) на станциях Бакинского метрополитена приступили к размещению и трансляции на мониторах социальных рекламных постеров.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", целью является донесение до широкой общественности значимости предстоящей конференции.

"Постеры содержат призывы к защите нашей планеты в соответствии с темой COP29", - заявили в столичной подземке.

Кроме того, на указателях направлений на станции метро "Кероглу", близ которой расположен Бакинский олимпийский стадион - место проведения конференции, размещены информационные табло с логотипом COP29, а также проведены работы по установке дополнительных указателей до стадиона.

Отмечается, что в метро также будут действовать волонтеры для помощи участникам COP29.

Мероприятия по подготовке к конференции продолжатся совместно с Операционной компанией COP29, общественности будет представлена дополнительная информация.