Байрамов назвал ошибочным решение министра экологии Франции не приезжать на COP29

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал ошибочным решение министра экологии Франции Аньес Панье-Рунаше не приезжать в Баку на COP29.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал ошибочным решение министра экологии Франции Аньес Панье-Рунаше не приезжать в Баку на COP29.

Как сообщает Report, об этом глава дипломатии заявил журналистам в кулуарах COP29.

По его словам, нежелание французского министра участвовать в климатических дискуссиях в Баку – неконструктивный подход.

"Франция, позиционирующая себя ведущей страной Европейского Союза, одним из лидеров климатической борьбы, не должна была оставаться в стороне от климатических переговоров под любым предлогом", - сказал министр.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан никогда не смешивает климатические вопросы с другими аспектами двусторонних отношений с Францией.

"Мы проводили мероприятия и до COP, на которые приглашались французские дипломаты и высокопоставленные представители, и они участвовали в этих мероприятиях. Наша команда на COP29 также работала с ними конструктивно. Как я уже говорил ранее, неучастие Франции — это их выбор", - подчеркнул глава МИД.