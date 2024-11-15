О нас

Байрамов назвал ошибочным решение министра экологии Франции не приезжать на COP29

Байрамов назвал ошибочным решение министра экологии Франции не приезжать на COP29 Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал ошибочным решение министра экологии Франции Аньес Панье-Рунаше не приезжать в Баку на COP29.
COP29
15 ноября 2024 г. 12:53
Байрамов назвал ошибочным решение министра экологии Франции не приезжать на COP29

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал ошибочным решение министра экологии Франции Аньес Панье-Рунаше не приезжать в Баку на COP29.

Как сообщает Report, об этом глава дипломатии заявил журналистам в кулуарах COP29.

По его словам, нежелание французского министра участвовать в климатических дискуссиях в Баку – неконструктивный подход.

"Франция, позиционирующая себя ведущей страной Европейского Союза, одним из лидеров климатической борьбы, не должна была оставаться в стороне от климатических переговоров под любым предлогом", - сказал министр.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан никогда не смешивает климатические вопросы с другими аспектами двусторонних отношений с Францией.

"Мы проводили мероприятия и до COP, на которые приглашались французские дипломаты и высокопоставленные представители, и они участвовали в этих мероприятиях. Наша команда на COP29 также работала с ними конструктивно. Как я уже говорил ранее, неучастие Франции — это их выбор", - подчеркнул глава МИД.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Fransalı nazirin COP29-dan imtinası yanlış qərardır

Другие новости из категории

Замминистра энергетики: Азербайджан начал пилотные проекты по созданию зон зеленой энергии
Замминистра энергетики: Азербайджан начал пилотные проекты по созданию зон зеленой энергии
15 ноября 2024 г. 12:49
Хинду Умару Ибрагим: Женщины должны быть активно вовлечены в климатический процесс
Хинду Умару Ибрагим: Женщины должны быть активно вовлечены в климатический процесс
15 ноября 2024 г. 12:47
Пярвиз Шахбазов: Для перехода на чистую энергию к 2030 году потребуется сеть протяженностью 25 млн км
Пярвиз Шахбазов: Для перехода на чистую энергию к 2030 году потребуется сеть протяженностью 25 млн км
15 ноября 2024 г. 12:44
Советник министра Египта: Странам необходимо увеличить финансирование для энергетического перехода
Советник министра Египта: Странам необходимо увеличить финансирование для энергетического перехода
15 ноября 2024 г. 12:43
Орхан Зейналов: Азербайджан планирует создать 21ГВт мощности ВИЭ в 2031-2037 гг.
Орхан Зейналов: Азербайджан планирует создать 21ГВт мощности ВИЭ в 2031-2037 гг.
15 ноября 2024 г. 12:41
В рамках COP29 презентован портал зеленого роста
ФотоВ рамках COP29 презентован портал зеленого роста
15 ноября 2024 г. 12:38
Рена Гумбатова: Для экспорта зеленой энергии нужны инвестиции в создание инфраструктуры
Рена Гумбатова: Для экспорта "зеленой энергии" нужны инвестиции в создание инфраструктуры
15 ноября 2024 г. 12:33
Глава МИД Азербайджана: Конкретной даты следующей встречи с Арменией пока нет
Глава МИД Азербайджана: Конкретной даты следующей встречи с Арменией пока нет
15 ноября 2024 г. 12:32
Masdar: Мы восприимчивы к ограничениям, налогам и поощрениям
Masdar: Мы восприимчивы к ограничениям, налогам и поощрениям
15 ноября 2024 г. 12:32
Кадри Симсон: Странам предстоит многое сделать для достижения целей энергоперехода
Кадри Симсон: Странам предстоит многое сделать для достижения целей энергоперехода
15 ноября 2024 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi