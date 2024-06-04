Байден: COP29 дает Азербайджану уникальную возможность для продвижения глобальных инициатив

COP29 предоставляет Азербайджану уникальную возможность для продвижения ключевых глобальных инициатив, таких как ограничение выбросов метана в нефтегазовом секторе и продвижение перехода на экологически чистую энергетику.

COP29 предоставляет Азербайджану уникальную возможность для продвижения ключевых глобальных инициатив, таких как ограничение выбросов метана в нефтегазовом секторе и продвижение перехода на экологически чистую энергетику.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента США Джозефа Байдена, адресованном участникам Бакинской энергетической недели.

Письмо зачитал старший советник по многосторонней энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Гарри Кемиан.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.