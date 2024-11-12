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Бахар Мурадова: Учащающиеся стихийные бедствия должны побудить страны к срочным мерам

Бахар Мурадова: Учащающиеся стихийные бедствия должны побудить страны к срочным мерам Последствия изменения климата, в том числе учащающиеся стихийные бедствия, должны побудить страны к срочным мерам.
COP29
12 ноября 2024 г. 10:25
Бахар Мурадова: Учащающиеся стихийные бедствия должны побудить страны к срочным мерам

Последствия изменения климата, в том числе учащающиеся стихийные бедствия, должны побудить страны к срочным мерам.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

По ее словам, проведение COP29 в Азербайджане является наглядным примером того, насколько страна серьезно подходит к глобальным проблемам мира и народов.

"Считаю, что COP29, как и другие мероприятия, проводимые в Азербайджане, пройдет успешно. Проблема климатических изменений интересует все страны мира. Последствия климатического кризиса, такие как учащающиеся стихийные бедствия, должны побудить страны к срочным мерам", - сказала она.

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Версия на английском языке Bahar Muradova: Frequent natural disasters demand swift response
Версия на азербайджанском языке Bahar Muradova: Təbii fəlakətlər ölkələri tədbirlər görməyə vadar etməlidir

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