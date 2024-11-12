Бахар Мурадова: Учащающиеся стихийные бедствия должны побудить страны к срочным мерам

Последствия изменения климата, в том числе учащающиеся стихийные бедствия, должны побудить страны к срочным мерам.

Последствия изменения климата, в том числе учащающиеся стихийные бедствия, должны побудить страны к срочным мерам.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

По ее словам, проведение COP29 в Азербайджане является наглядным примером того, насколько страна серьезно подходит к глобальным проблемам мира и народов.

"Считаю, что COP29, как и другие мероприятия, проводимые в Азербайджане, пройдет успешно. Проблема климатических изменений интересует все страны мира. Последствия климатического кризиса, такие как учащающиеся стихийные бедствия, должны побудить страны к срочным мерам", - сказала она.