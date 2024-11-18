Бахар Мурадова: Каждый шаг для поддержки детей в борьбе с изменением климата является инвестицией в будущее

17:21

Важно обеспечить детям доступ к достаточному количеству чистой питьевой воды.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на круглом столе высокого уровня на тему "Дети, молодежь и климатические действия" в рамках COP29.

Она отметила, что дискуссии в рамках COP29 дают уникальную возможность найти совместные решения:

"Последствия изменения климата носят не только экологический, но также личный и социальный характер. Нарушения, вызванные изменением климата через его воздействие на образование и здоровье, напрямую затрагивают детей, семьи и сообщества во всем мире. Поэтому их всестороннее развитие и защита от воздействия окружающей среды не только является инвестицией в будущее, но также служит достижениям Парижского соглашению по климату и Целям устойчивого развития".

Б.Мурадова подчеркнула, что важно вырастить климатически грамотное и устойчивое к изменению климата поколение, создав для этого эффективные и устойчивые механизмы, в том числе, системы раннего оповещения об аномальной жаре, инфекциях, загрязнении воздуха, опасности пищевых продуктов.

По ее словам, инициативы председательства Азербайджан на COP29 стали шагом в правильном направлении: "Каждый шаг, предпринимаемый для поддержки наших детей в борьбе с изменением климата, является инвестицией в наше общее будущее".