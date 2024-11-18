Бахар Мурадова: Более миллиарда молодых людей живут в регионах, наиболее уязвимых к изменениям климата

Миллионы людей по всему миру, включая детей и молодежь, сталкиваются с негативным воздействием климатических изменений, которое в ряде случаев усугубляется конфликтами.

Миллионы людей по всему миру, включая детей и молодежь, сталкиваются с негативным воздействием климатических изменений, которое в ряде случаев усугубляется конфликтами.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на мероприятии "Лидерство молодежи в устойчивости к климату и миростроительстве", проведенном в рамках COP29.

"Молодежь, как самые активные граждане, предлагает свои решения в деле миростроительства. Участвуя в инициативах по устойчивости к климату и защите окружающей среды, они продвигают принципы устойчивого развития. Поэтому важно расширять участие молодежи в борьбе с изменением климата, защищать их права и учитывать их особые потребности в политике и программах", - сказала Мурадова.

Она подчеркнула, что, по последним данным, более миллиарда молодых людей в мире проживают в регионах, крайне уязвимых к изменениям климата.

"В то же время природные катаклизмы и нехватка ресурсов усиливают напряженность между людьми, что в конечном итоге углубляет конфликты", - добавила глава Госкомитета.