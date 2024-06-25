Бабаев: Председательство Азербайджана в COP-29 - ключевой момент в восстановлении доверия между Севером и Югом

Председательство Азербайджана на COP29 имеет решающее значение для восстановления доверия и согласованности между глобальным севером и югом посредством новой цели финансирования борьбы с изменением климата, поддерживаемой развитыми странами.

Председательство Азербайджана на COP29 имеет решающее значение для восстановления доверия и согласованности между глобальным Севером и глобальным Югом посредством новой цели климатического финансирования, поддерживаемого развитыми странами.

Как сообщает Report, об этом в интервью Forbes заявил министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев.

"Азербайджан находится на перекрестке между Востоком, Западом и Югом. Вот почему мы хотели бы стать мостом между развивающимся и развитым миром", - сказал он.

Министр подчеркнул, что это очень критическое время не только для Азербайджана, но и для всего мира, чтобы найти решения [для борьбы с климатическими изменениями].

"Мы должны продемонстрировать, что мир готов работать вместе, чтобы поддерживать друг друга",- сказал он, выражая разочарование по поводу недавних проблем в достижении консенсуса между странами [на недавней климатической конференции в Бонне].

Бабаев также отметил важную роль частного сектора в борьбе с климатическими изменениями. "Частный сектор является одним из крупных источников возможных инвестиций, и мы хотели бы предоставить все необходимые платформы, чтобы мотивировать их стать частью решения. Как это сделать, является предметом переговоров, но прозрачность здесь очень важна, потому что рынки, страны и частный сектор хотят видеть прозрачность",- считает он.

Президент COP29 подчеркнул что, без фундамента доверия и сотрудничества глобальные усилия по ограничению потепления до 2°C могут потерпеть неудачу.

"Для нашей страны, я думаю, мы хотели бы обеспечить инклюзивность. Мы хотим показать, как мир готов объединиться для решения этой климатической повестки. Очень важно найти решения финансовых проблем и обсудить такие важные темы, как водные проблемы, деградация земель, зеленое сельское хозяйство, зеленые навыки, продовольственная безопасность, проекты зеленых городов и многое другое. Азербайджан стремится построить эту платформу, чтобы все страны увидели, как мир может организовать очень конструктивный диалог. Мы приглашаем все заинтересованные стороны принять участие", - подытожил Мухтар Бабаев.