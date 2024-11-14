AZPROMO: Необходимо изучить потенциал Азербайджана как стратегического инвестиционного пространства

Необходимо изучить потенциал Азербайджана в качестве стратегического инвестиционного пространства.

Необходимо изучить потенциал Азербайджана в качестве стратегического инвестиционного пространства.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на "Климатической платформе бизнеса, инвестиций и филантропии COP29", организованной совместно с агентством.

По его словам, Азербайджан стремится довести долю ВИЭ в производстве энергии до 30%, подписаны ключевые соглашения с такими глобальными компаниями, как bp, Masdar, Fortescue Future Industries, ACWA Power, China Gezhouba Group Overseas Investment. "Это сотрудничество подчеркивает доверие таких ведущих компаний к инвестиционному климату нашей страны", - отметил он.