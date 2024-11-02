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АЖД провели акцию по очистке территории в рамках подготовки к COP29

АЖД провели акцию по очистке территории в рамках подготовки к COP29 ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) провело масштабную акцию по очистке на полосах отвода железных дорог в Баку в рамках подготовки к COP29 и во имя зеленого мира.
COP29
2 ноября 2024 г. 19:09
АЖД провели акцию по очистке территории в рамках подготовки к COP29

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) провело масштабную акцию по очистке на полосах отвода железных дорог в Баку в рамках подготовки к COP29 и во имя зеленого мира.

Как сообщили Report в АЖД, в акции, проведенной на территории станций Баку, Нариманов, Кешля, Кёроглу и Биляджари, приняли участие сотрудники различных структурных подразделений и дочерних организаций АЖД.

Участники выполнили работы по очистке и благоустройству территорий, уходу за зелеными насаждениями, очистили железнодорожные пути от бытового мусора, создающего риск для безопасности движения.

Эта инициатива направлена на охрану окружающей среды, просвещение населения в этом вопросе и продвижение принципов ответственного отношения к окружающей среде.

Собранные отходы были переданы по назначению.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Dəmir Yolları COP29-a hazırlıq çərçivəsində təmizlik aksiyası keçirib

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