АЖД и Международный союз железных дорог обсудили перспективы сотрудничества

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Международный союз железных дорог (МСЖД) обсудили в рамках COP29 ключевые направления совместной работы.

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Международный союз железных дорог (МСЖД) обсудили в рамках COP29 ключевые направления совместной работы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АЖД.

В переговорах приняли участие председатель АЖД Ровшан Рустамов, глава МСЖД и президент Польских железных дорог (PKP) Алан Беруд, а также директор представительства PKP в Бельгии Томаш Лахович.

На встрече акцентировалось внимание на глобальных климатических вызовах и роли совместных инициатив в их преодолении. Были обсуждены вопросы развития сотрудничества между АЖД, МСЖД и PKP, участие Азербайджана в международных железнодорожных проектах, инновации в международных грузоперевозках, цифровизация и лучшие практики в области устойчивого развития.