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Азерпочт: Почтовая служба все чаще сталкивается с последствиями изменения климата

Азерпочт: Почтовая служба все чаще сталкивается с последствиями изменения климата 13:44
COP29
15 ноября 2024 г. 14:50
Азерпочт: Почтовая служба все чаще сталкивается с последствиями изменения климата

Почтовая служба все чаще сталкивается с рисками, связанными с изменением климата и последствиями климатического кризиса.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления ООО "Азерпочт" Иси Мустафаев на мероприятии "Использование почтовых сетей для влияния на глобальные грузовые выбросы" в рамках COP29.

"Изменение климата — это серьезная проблема, затрагивающая многие аспекты нашей жизни, включая важные услуги, такие как почтовые операции. Почтовая служба, в свою очередь, это важная линия коммуникации, торговли и социального обеспечения, но она сталкивается с растущими рисками, связанными с изменением климата. Экстремальные погодные условия могут разрушить почтовую инфраструктуру, повредить объекты и нарушить маршруты доставки", — отметил он.

По словам чиновника, решение этих проблем в почтовой службе сталкивается с рядом трудностей: "Во-первых, необходимы инвестиции для улучшения инфраструктуры. Во-вторых, многие почтовые службы работают с ограниченным бюджетом, что затрудняет выделение средств на адаптацию к изменениям климата. Инвестиции в передовые технологии, такие как автоматические сортировочные машины, системы отслеживания и электрические транспортные средства, помогут повысить эффективность и снизить затраты. Партнерство и сотрудничество с другими предприятиями и организациями, включая экономические компании и сторонние службы доставки, откроет новые возможности. Государственная поддержка, например в виде финансовой помощи, также может сыграть ключевую роль в решении инфраструктурных проблем почтовых служб".

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Версия на азербайджанском языке "Azərpoçt": Poçt xidməti iqlim dəyişikliyi riskləri ilə daha çox üzləşir

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