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"Азеришыг" и Управление электро- и водоснабжения Дубая обсудили сотрудничество в энергетике

"Азеришыг" и Управление электро- и водоснабжения Дубая обсудили сотрудничество в энергетике 13:34
COP29
15 ноября 2024 г. 13:54
Азеришыг и Управление электро- и водоснабжения Дубая обсудили сотрудничество в энергетике

Председатель ОАО "Азеришыг" Вугар Ахмедов на "полях" COP29 в Баку провел встречу с председателем Управления электро- и водоснабжения Дубая (DEWA) Саидом Мухаммедом Аль Тайяром, на которой обсуждались перспективы сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеришыг", в ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между АО "Азеришыг" и DEWA в сфере энергетики, в том числе в вопросах энергоперехода.

На встрече также была представлена информация о восстановительных работах, проводимых "Азеришыг" в столице, регионах, в том числе на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, и о планируемых в будущем проектах.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Azərişıq” Dubay Elektrik və Su İdarəsi ilə elektrik sektorunda əməkdaşlığı müzakirə edib

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