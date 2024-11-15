"Азеришыг" и Управление электро- и водоснабжения Дубая обсудили сотрудничество в энергетике

13:34

Председатель ОАО "Азеришыг" Вугар Ахмедов на "полях" COP29 в Баку провел встречу с председателем Управления электро- и водоснабжения Дубая (DEWA) Саидом Мухаммедом Аль Тайяром, на которой обсуждались перспективы сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеришыг", в ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между АО "Азеришыг" и DEWA в сфере энергетики, в том числе в вопросах энергоперехода.

На встрече также была представлена информация о восстановительных работах, проводимых "Азеришыг" в столице, регионах, в том числе на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, и о планируемых в будущем проектах.