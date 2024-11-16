"Азеришыг" и "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" подписали Меморандум о взаимопонимании

17:50

"Азеришыг" и "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" подписали Меморандум о взаимопонимании в рамках COP29.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеришыг", церемония подписания состоялась на встрече между председателем АО "Азеришыг" Вюгаром Ахмедовым и руководителем АО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" Алтынбеком Рысбековым, находящимся с визитом в Азербайджане для участия в COP29.

Кыргызстанской делегации была представлена подробная информация о нововведениях в распределительных сетях, включая цифровые технологии, переход на сети 35/04 кВ, управление пунктами зарядки через единую платформу и внедрение других современных технологий. Также обсуждались вопросы сотрудничества в этих областях.

В подписанном документе отражены ключевые темы, такие как инновационные технологии, "зеленые" технологии, цифровая трансформация, а также повышение надежности и устойчивости сетей. Распределительные сети обеих стран намерены использовать международный опыт в этих направлениях. В будущем планируются регулярные встречи специалистов для дальнейшего обмена знаниями и развития профессиональных навыков.