О нас

"Азеришыг": Доля ВИЭ в производстве электроэнергии в Азербайджане превышает 17%

"Азеришыг": Доля ВИЭ в производстве электроэнергии в Азербайджане превышает 17% 17^47
COP29
16 ноября 2024 г. 18:03
Азеришыг: Доля ВИЭ в производстве электроэнергии в Азербайджане превышает 17%

Более 17% производимой в Азербайджане электроэнергии приходится на долю возобновляемых источников (ВИЭ).

Об этом сказал Report директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде.

"В настоящее время в ветропарке, принадлежащем Азеришыг, в среднем ежемесячно производится 6 млн кВт/ч электроэнергии. Общая мощность парка составляет 50 МВт. С таким показателем можно обеспечить электроэнергией около 100 тыс. абонентов в год. Это означает, что потребность определенной части потребителей в энергии удовлетворяется именно за счет этого парка", - подчеркнул он.

По словам Мамедзаде, электроэнергия, получаемая в Азербайджане от малых ГЭС, солнечных электростанций и других источников, интегрирована в общую систему: "Могу сказать, что более 17% производимой в стране электроэнергии приходится на долю возобновляемых источников. Конечно, для увеличения этой доли требуются централизованные и децентрализованные системы управления. Их внедрение на основе инновационных решений применяется, как на освобожденных территориях, так и в других регионах страны".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerishig: Share of renewable energy in Azerbaijan's electricity production exceeds 17%
Версия на азербайджанском языке "Azərişıq": "Enerji istehsalının 17 %-dən çoxu bərpa olunan enerjinin payına düşür"

Другие новости из категории

В Баку приняты документы по инициативам в области эффективности ресурсов
В Баку приняты документы по инициативам в области эффективности ресурсов
16 ноября 2024 г. 18:04
ECA призвала клубы активнее работать над решением климатических проблем
ECA призвала клубы активнее работать над решением климатических проблем
16 ноября 2024 г. 17:58
Фатих Терим: Популярность футбола может оказать мощное воздействие в борьбе с изменением климата
Фатих Терим: Популярность футбола может оказать мощное воздействие в борьбе с изменением климата
16 ноября 2024 г. 17:48
Саймон Стил: Мир возлагает большие надежды на климатическое финансирование
Саймон Стил: Мир возлагает большие надежды на климатическое финансирование
16 ноября 2024 г. 17:47
Фаган Абдурахманов: В Азербайджане территория площадью 4500 га обозначена как зона возобновляемой энергии
Фаган Абдурахманов: В Азербайджане территория площадью 4500 га обозначена как зона возобновляемой энергии
16 ноября 2024 г. 17:44
Сенатор: Соединенным Штатам предстоит побороть серьезные климатические вызовы
Сенатор: Соединенным Штатам предстоит побороть серьезные климатические вызовы
16 ноября 2024 г. 17:43
GEAPP: Центральная Азия - один из наиболее критических регионов на пути к нулевым выбросам
GEAPP: Центральная Азия - один из наиболее критических регионов на пути к нулевым выбросам
16 ноября 2024 г. 17:42
На COP29 представлена фотовыставка Брэда Уилсона Другой мир
ФотоНа COP29 представлена фотовыставка Брэда Уилсона "Другой мир"
16 ноября 2024 г. 17:30
Сангхон Ли: Центральная Азия обладает огромным потенциалом для развития возобновляемой энергии
Сангхон Ли: Центральная Азия обладает огромным потенциалом для развития возобновляемой энергии
16 ноября 2024 г. 17:29
Неутомимые волонтеры COP29
ФотоНеутомимые волонтеры COP29
16 ноября 2024 г. 17:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi