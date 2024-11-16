"Азеришыг": Доля ВИЭ в производстве электроэнергии в Азербайджане превышает 17%

17^47

Более 17% производимой в Азербайджане электроэнергии приходится на долю возобновляемых источников (ВИЭ).

Об этом сказал Report директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде.

"В настоящее время в ветропарке, принадлежащем Азеришыг, в среднем ежемесячно производится 6 млн кВт/ч электроэнергии. Общая мощность парка составляет 50 МВт. С таким показателем можно обеспечить электроэнергией около 100 тыс. абонентов в год. Это означает, что потребность определенной части потребителей в энергии удовлетворяется именно за счет этого парка", - подчеркнул он.

По словам Мамедзаде, электроэнергия, получаемая в Азербайджане от малых ГЭС, солнечных электростанций и других источников, интегрирована в общую систему: "Могу сказать, что более 17% производимой в стране электроэнергии приходится на долю возобновляемых источников. Конечно, для увеличения этой доли требуются централизованные и децентрализованные системы управления. Их внедрение на основе инновационных решений применяется, как на освобожденных территориях, так и в других регионах страны".