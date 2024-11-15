"Азерэнержи", SOCAR Trading и Ansaldo Energia подписали документ по углеродным кредитам

В рамках COP29 между ОАО "Азерэнержи", SOCAR Trading и итальянской компанией Ansaldo Energia подписан трехсторонний документ по углеродным кредитам.

В рамках COP29 между ОАО "Азерэнержи", SOCAR Trading и итальянской компанией Ansaldo Energia подписан трехсторонний документ по углеродным кредитам.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азерэнержи", компания Ansaldo Energia подтвердила намерение покупать углеродные кредиты, которые будут созданы в будущем малыми ГЭС "Чыраг-1", "Чыраг-2", "Союгбулаг", "Гамышлы" и "Мейдан", построенными и сданными в эксплуатацию в 2023 году компанией "Азерэнержи" в Кяльбаджарском районе.

Отметим, что в начале 2024 года ОАО "Азерэнержи" и SOCAR Trading в рамках сотрудничества направили обращение в Global Carbon Council в Катаре в связи с ​​получением углеродных сертификатов для указанных ГЭС и обеспечением добровольного участия на рынке углеродных кредитов.

В результате работы пяти малых ГЭС, процедура регистрации которых подходит к концу, планируется предотвратить выброс в атмосферу 30 тыс. тонн углекислого газа в год.