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"Азерэнержи", SOCAR Trading и Ansaldo Energia подписали документ по углеродным кредитам

"Азерэнержи", SOCAR Trading и Ansaldo Energia подписали документ по углеродным кредитам В рамках COP29 между ОАО "Азерэнержи", SOCAR Trading и итальянской компанией Ansaldo Energia подписан трехсторонний документ по углеродным кредитам.
COP29
15 ноября 2024 г. 17:55
Азерэнержи, SOCAR Trading и Ansaldo Energia подписали документ по углеродным кредитам

В рамках COP29 между ОАО "Азерэнержи", SOCAR Trading и итальянской компанией Ansaldo Energia подписан трехсторонний документ по углеродным кредитам.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азерэнержи", компания Ansaldo Energia подтвердила намерение покупать углеродные кредиты, которые будут созданы в будущем малыми ГЭС "Чыраг-1", "Чыраг-2", "Союгбулаг", "Гамышлы" и "Мейдан", построенными и сданными в эксплуатацию в 2023 году компанией "Азерэнержи" в Кяльбаджарском районе.

Отметим, что в начале 2024 года ОАО "Азерэнержи" и SOCAR Trading в рамках сотрудничества направили обращение в Global Carbon Council в Катаре в связи с ​​получением углеродных сертификатов для указанных ГЭС и обеспечением добровольного участия на рынке углеродных кредитов.

В результате работы пяти малых ГЭС, процедура регистрации которых подходит к концу, планируется предотвратить выброс в атмосферу 30 тыс. тонн углекислого газа в год.

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Версия на азербайджанском языке “Azərenerji”-“SOCAR Trading”-“Ansaldo Energia” arasında sənəd imzalanıb

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