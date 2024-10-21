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Азербайджанское председательство в COP29 запускает серию деклараций и обязательств по климату

Азербайджанское председательство в COP29 запускает серию деклараций и обязательств по климату Председательство Азербайджана в 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) представило серию новых инициатив, деклараций и обязательств, направленных на усиление амбиций и ускорение действий по борьбе с изменением климата.
COP29
21 октября 2024 г. 16:29
Азербайджанское председательство в COP29 запускает серию деклараций и обязательств по климату

Председательство Азербайджана в 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) представило серию новых инициатив, деклараций и обязательств, направленных на усиление амбиций и ускорение действий по борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме назначенного президента COP29 Мухтара Бабаева, в котором обозначены окончательные варианты девяти деклараций и обязательств в рамках программы председательства на предстоящем климатическом саммите ООН в Баку.

Эти документы призваны внести вклад в процесс повышения климатических обязательств всех сторон.

Среди представленных инициатив: призыв к перемирию COP29; обязательства по глобальному хранению энергии и электросетям, по зеленым энергетическим зонам и коридорам, по водороду; декларации по зеленым цифровым действиям, сокращению выбросов метана за счет органических отходов и пр. Они охватывают ключевые приоритеты климатических действий, а также привлекают внимание к забытым направлениям.

Председательство COP29 призывает все страны и негосударственные структуры присоединиться к этим декларациям и обязательствам, чтобы укрепить доверие к климатическому процессу и обеспечить выполнение прошлых обязательств. Многие инициативы основываются на существующих обязательствах для поддержания набранных темпов, говорится в письме.

Призыв к перемирию COP29 уже мобилизовал 127 стран и почти 1100 негосударственных субъектов, за что председательство выразило им благодарность.

"Председательство призывает все стороны работать вместе, чтобы сделать конференцию успешной и добиться значимого прогресса в глобальных климатических действиях. Усиление амбиций и установление четких целей - ключ к эффективной борьбе с изменением климата", - говорится в письме.

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Версия на английском языке Azerbaijan's COP29 presidency launches series of climate declarations and commitments
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın COP29 Sədrliyi iqlimlə bağlı bir sıra bəyannamə və öhdəliklər təqdim edir

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