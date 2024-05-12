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Азербайджанский посол обсудил с главой МИД Эфиопии СОР29

Азербайджанский посол обсудил с главой МИД Эфиопии СОР29 Министр иностранных дел Эфиопии Тайе Ацке Селассие принял посла Азербайджана в этой стране Руслана Насибова.
COP29
12 мая 2024 г. 06:20
Азербайджанский посол обсудил с главой МИД Эфиопии СОР29

Министр иностранных дел Эфиопии Тайе Ацке Селассие принял посла Азербайджана в этой стране Руслана Насибова.

Как сообщает Report, об этом глава эфиопского МИД сообщил в социальной сети.

"На встрече с послом Азербайджана Русланом Насибовым были обсуждены вопросы укрепления нашего двустороннего сотрудничества и саммита COP29, который состоится в Баку в ноябре 2024 года", - отметил министр.

Он выразил надежду, что COP29 "станет местом реализации планов и страны, предпринявшие значительные шаги по борьбе с изменением климата, получат признание и поддержку в своих усилиях по разрешению климатического кризиса".

Отметим, что 14 марта посол Азербайджана в Эфиопии Руслан Насибов вручил верительные грамоты президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зевде.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri Efiopiyanın XİN başçısı ilə COP29-u müzakirə edib

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