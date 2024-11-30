Азербайджанские медиа за время COP29 представили около 60 тыс. материалов о конференции

В Азербайджанских медиа за время работы COP29 было опубликовано около 60 тыс. материалов о конференции, из них около 42 тыс. были опубликованы на азербайджанском, более 10 600 – на русском и 7300 – на английском языках.

В Азербайджанских медиа за время работы COP29 было опубликовано около 60 тыс. материалов о конференции, из них около 42 тыс. были опубликованы на азербайджанском, более 10 600 – на русском и 7300 – на английском языках.

Об этом сообщает Report со ссылкой на совместное заявление Аудиовизуального совета и Агентства развития медиа.

В отдельные дни тематика COP29 охватывала до 60% всех новостей, опубликованных азербайджанскими медиа.

Азербайджанские информационные агентства стали основным источником информации о Бакинской климатической конференции. Каждое агентство направило около 10 журналистов и фотокорреспондентов в павильон мероприятия, которые проводили многочисленные интервью с гостями столицы, готовили репортажи и статьи о сотнях встреч и широко освещали дискуссии.

Учитывая попытки манипуляции информацией о COP29 в зарубежных медиа, информационные агентства освещали реалии конференции на трех языках. Статьи и заявления некоторых руководителей медиасубъектов Азербайджана о значимости COP29 освещались в мировых медиа.

Телеканалы также уделяли приоритетное внимание подготовке материалов о COP29. В целом мероприятие освещали более 60 съемочных групп местных телеканалов. В дни, когда проводились встречи и мероприятия высокого уровня, в том числе с участием мировых лидеров, телеканалы увеличивали число съемочных групп.

Результаты проведенных мониторингов показывают, что с 10 по 24 ноября 2024 года местные телеканалы подготовили в общей сложности 5 344 материала о COP29 – специальные репортажи, интервью с иностранными делегатами, главами государств и правительств, сюжеты, прямые эфиры и т.д.

Телеканалы также держали различные аспекты мероприятия COP29 в повестке отдельных дискуссионных и аналитических программ, куда приглашались местные и зарубежные эксперты.

В общей сложности AzTV представил зрителям 1 234 материала, REAL TV - 900, AnewZ TV - 840, ARB24 TV - 759, CBC TV - 429, ATV - 326, ITV - 321, Xəzər TV - 295, Space TV - 149, ARB TV - 91.

Климатическая конференция COP29 также вызвала большой интерес азербайджанских зрителей. Согласно данным компании MARSA, занимающейся исследованием объема телевизионной аудитории, азербайджанские телеканалы в дни COP29 просмотрели в среднем 5 млн 336 тыс. человек в сутки. Общее среднее число просмотров составило 7 млн 888 тыс. человек.