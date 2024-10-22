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Азербайджанская операционная компания COP29 внедрит устойчивые энергетические решения на конференции 

Азербайджанская операционная компания COP29 внедрит устойчивые энергетические решения на конференции  Азербайджанская операционная компания COP29 в рамках своих обязательств по продвижению устойчивости и минимизации воздействия на окружающую среду на всех этапах конференции внедрит на Бакинском стадионе устойчивые энергетические решения.
COP29
22 октября 2024 г. 14:08
Азербайджанская операционная компания COP29 внедрит устойчивые энергетические решения на конференции 

Азербайджанская операционная компания COP29 в рамках своих обязательств по продвижению устойчивости и минимизации воздействия на окружающую среду на всех этапах конференции внедрит на Бакинском стадионе устойчивые энергетические решения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на операционную компанию.

Значительная часть энергоснабжения Бакинского стадиона, где с 11 по 22 ноября этого года будет проходить COP29, будет обеспечиваться за счет гидрированного растительного масла (HVO). Это низкоуглеродный источник топлива, выбросы углерода при сжигании которого компенсируются углеродом, поглощенным растениями, используемыми для производства этого масла. Это делает HVO более устойчивой альтернативой традиционному ископаемому топливу.

Кроме того, использование HVO значительно снижает вредные выбросы, такие как твердые частицы, оксиды азота и серы, улучшая качество воздуха в помещениях и вокруг них. Наряду с HVO, все остальные энергетические потребности места проведения будут обеспечиваться за счет возобновляемых источников энергии в течение всей конференции.

Эта инновационная инициатива будет реализована при поддержке компании SOCAR Green - партнера COP29 по энергетическому переходу, которая играет значительную роль в обеспечении необходимых объемов HVO для электроснабжения места проведения мероприятия. Этот факт отражает большие цели Азербайджана по переходу к более устойчивому и низкоуглеродному энергетическому будущему.

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Версия на английском языке COP29 Azerbaijan Operating Company rolls out sustainable energy solutions at conference venue
Версия на азербайджанском языке COP29 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti konfrans məkanında dayanıqlı enerji həllərini tətbiq edəcək

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