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Азербайджанская инвесткомпания подписала ряд соглашений в рамках COP29

Азербайджанская инвесткомпания подписала ряд соглашений в рамках COP29 Азербайджанская инвестиционная компания (АИК) при Минэкономики подписала ряд соглашений с иностранными партнерами в рамках COP29.
COP29
16 ноября 2024 г. 15:17
Азербайджанская инвесткомпания подписала ряд соглашений в рамках COP29

Азербайджанская инвестиционная компания (АИК) при Минэкономики подписала ряд соглашений с иностранными партнерами в рамках COP29.

Как сообщили Report в АИК, договоренности нацелены на реализацию проектов в области "зеленой экономики", продвижение устойчивого развития и инноваций.

С турецкой компанией "Dias Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş." был подписан Меморандум о взаимопонимании по проекту "Система управления депозитами". Это сотрудничество будет охватывать сбор пластиковой и стеклянной тары и организацию Системы управления депозитами в Азербайджане.

Меморандум о взаимопонимании также подписан с британской компанией Carbonbit Technologies для совместной работы в области развития и коммерциализации углеродных технологий. Документ предусматривает развитие углеродных технологий в Азербайджане.

АИК в том числе подписал меморандум с компаниями Masdar (ОАЭ) и Volts (дочерняя компания BP) и ряд других соглашений.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani investment company inks several agreements within COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоAİŞ “yaşıl iqtisadiyyat”ın inkişafına xidmət edən razılaşmalar imzalayıb

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