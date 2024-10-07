Азербайджан возьмет на себя дополнительные организационные расходы, связанные с COP29

Азербайджан наряду с финансовыми обязательствами, возьмет на себя также иные дополнительные организационные расходы, прямо или косвенно связанные с предстоящей конференцией COP29.

Азербайджан наряду с финансовыми обязательствами, возьмет на себя также иные дополнительные организационные расходы, прямо или косвенно связанные с предстоящей конференцией COP29.

Как сообщает Report, данный вопрос рассмотрит на завтрашнем пленарном заседании Милли Меджлис.

Парламенту предстоит рассмотреть законопроект об утверждении соглашения о проведении в Азербайджане 29-й сессии COP, 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола, 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения и сессий вспомогательных органов.

Расходы предварительно определены в размере 5 млн 811 тыс. 800 долларов США, и включают дополнительные расходы, связанные с поездками и рабочими правами секретариата и других должностных лиц ООН, назначенных для планирования, обслуживания или участия в Конференции, включая расходы на услуги информационной и кибербезопасности, а также веб-трансляции.