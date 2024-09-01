Азербайджан в рамках COP29 намерен призвать к усилиям по установлению перемирия во всем мире

Азербайджан в рамках своего председательства в COP29 намерен призвать мировое сообщество к усилиям по установлению перемирия в регионах, где продолжаются вооруженные конфликты.

Азербайджан в рамках своего председательства в COP29 намерен призвать мировое сообщество к усилиям по установлению перемирия в регионах, где продолжаются вооруженные конфликты.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов на панельной дискуссии " COP29 и зеленые горизонты: управление изменением климата".

Солтанов отметил важность межрегионального сотрудничества в борьбе с изменением климата и предотвращения нежелательных сценариев в мире.

Он напомнил, что будучи принимающей страной глобальной климатической конференции, Азербайджан выдвинул 14 инициатив, три из которых связаны с финансовыми вопросами, еще несколько касаются энергетических вопросов.

"Кроме того, у нас есть идея выступить с инициативой "перемирия СОР". Мы выступим с призывом об усилиях по установлению перемирия в регионах, где продолжаются вооруженные конфликты. Перемирие, даже если оно длится всего час, очень важно. Ведь боевые действия приводят к выбросам в атмосферу в больших объемах", - сказал он.