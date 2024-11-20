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Азербайджан разрабатывает дорожную карту по зеленому строительству

Азербайджан разрабатывает дорожную карту по зеленому строительству
COP29
20 ноября 2024 г. 13:00
Азербайджан разрабатывает дорожную карту по зеленому строительству

Азербайджан в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией разрабатывает дорожную карту по зеленому строительству, которая установит стратегии для внедрения стандартов зеленых зданий, энергоэффективных технологий и экологически безопасных строительных материалов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на встрече министров по теме "Зеленое строительство, энергоэффективность зданий и климатическая устойчивость городов" в рамках COP29.

По словам Гулиева, строительная отрасль играет ключевую роль в экономическом развитии, но также является одним из основных источников углеродных выбросов, истощения ресурсов и деградации окружающей среды.

Председатель отметил, что, несмотря на вклад строительной индустрии в экономический рост и создание рабочих мест, необходимо повысить ответственность за влияние зданий и инфраструктуры на экологию. По его словам, для решения проблем изменения климата требуется переход к более устойчивым строительным практикам, с акцентом на энергоэффективность зданий.

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Версия на английском языке Committee chairman: Green Building Roadmap for Azerbaijan under development
Версия на азербайджанском языке Anar Quliyev: Azərbaycan üçün "yaşıl tikinti" üzrə yol xəritəsi hazırlanır

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