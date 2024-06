Азербайджан провел встречу с представителями Колумбии и Саудовской Аравии в рамках подготовки к СОР29.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице в социальной сети "Х".

"Председательство Азербайджана СОР провело продуктивную дискуссию с представителями Колумбии и Саудовской Аравии, в рамках подготовки к СОР29 для синергизации и устойчивого развития", - говорится в сообщении.