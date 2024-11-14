Азербайджан продолжит расширять партнерство с Фондом ОПЕК

Азербайджан продолжит расширять партнерство с Фондом международного развития ОПЕК.
Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети "Х" по итогам переговоров с президентом Фонда Абдулхамидом аль-Халифой.
"Обменялись мнениями об инициативах председательства COP29, поддерживающих энергетический переход. Также обсудили возможности сотрудничества в рамках проектов развития морской ветроэнергетики, "зеленых энергетических коридоров" и реализуемого с компанией Masdar проекта ветровой и солнечной энергии мощностью 1 ГВт. Также договорились продолжить углублять наше партнерство с Фондом ОПЕК", - говорится в публикации.
OPEC Fondunun prezidenti Əbdülhəmid əl-Xəlifə ilə səmərəli görüş keçirdik. #COP29 Sədrliyinin enerji keçidini dəstəkləyən təşəbbüsləri barədə fikir mübadiləsi apardıq. Dənizdə külək enerjisinin inkişafı, yaşıl enerji dəhlizləri və #Masdar şirkəti ilə həyata keçirilən 1 QVt… pic.twitter.com/geXUSrEAua