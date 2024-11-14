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Азербайджан продолжит расширять партнерство с Фондом ОПЕК

Азербайджан продолжит расширять партнерство с Фондом ОПЕК Азербайджан продолжит расширять партнерство с Фондом международного развития ОПЕК.
COP29
14 ноября 2024 г. 11:40
Азербайджан продолжит расширять партнерство с Фондом ОПЕК

Азербайджан продолжит расширять партнерство с Фондом международного развития ОПЕК.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети "Х" по итогам переговоров с президентом Фонда Абдулхамидом аль-Халифой.

"Обменялись мнениями об инициативах председательства COP29, поддерживающих энергетический переход. Также обсудили возможности сотрудничества в рамках проектов развития морской ветроэнергетики, "зеленых энергетических коридоров" и реализуемого с компанией Masdar проекта ветровой и солнечной энергии мощностью 1 ГВт. Также договорились продолжить углублять наше партнерство с Фондом ОПЕК", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan OPEC Fondu ilə tərəfdaşlığını genişləndirir

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