Азербайджан присоединился к "Глазговской декларации о климатических действиях в туризме"

В рамках мероприятия "День туризма" на COP29 Азербайджан присоединился к "Глазговской декларации о климатических действиях в туризме".

В рамках мероприятия "День туризма" на COP29 Азербайджан присоединился к "Глазговской декларации о климатических действиях в туризме".

Как сообщает Report, присоединение Азербайджана к декларации способствует развитию устойчивого туризма, повышению потенциала, рациональному использованию ресурсов и внедрению мер для снижения климатических рисков в соответствии с национальными и глобальными климатическими целями.

В рамках обязательств по декларации Азербайджан в течение года разработает климатические планы действий и начнет их реализацию. Особое внимание будет уделено измерению выбросов в туристической сфере, декарбонизации, регенерации экосистем, сотрудничеству и финансированию.