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Азербайджан присоединился к "Глазговской декларации о климатических действиях в туризме"

Азербайджан присоединился к "Глазговской декларации о климатических действиях в туризме" В рамках мероприятия "День туризма" на COP29 Азербайджан присоединился к "Глазговской декларации о климатических действиях в туризме".
COP29
20 ноября 2024 г. 13:25
Азербайджан присоединился к Глазговской декларации о климатических действиях в туризме

В рамках мероприятия "День туризма" на COP29 Азербайджан присоединился к "Глазговской декларации о климатических действиях в туризме".

Как сообщает Report, присоединение Азербайджана к декларации способствует развитию устойчивого туризма, повышению потенциала, рациональному использованию ресурсов и внедрению мер для снижения климатических рисков в соответствии с национальными и глобальными климатическими целями.

В рамках обязательств по декларации Азербайджан в течение года разработает климатические планы действий и начнет их реализацию. Особое внимание будет уделено измерению выбросов в туристической сфере, декарбонизации, регенерации экосистем, сотрудничеству и финансированию.

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