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Азербайджан представил в Германии комплексный план действий в связи с COP29

Азербайджан представил в Германии комплексный план действий в связи с COP29 12 июня Азербайджан представил в Бонне свои инициативы, включенные в Программу действий председательства COP29.
COP29
12 июня 2024 г. 16:46
Азербайджан представил в Германии комплексный план действий в связи с COP29

12 июня Азербайджан представил в Бонне свои инициативы, включенные в Программу действий председательства COP29.

Как сообщает европейское бюро Report, главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев поблагодарил представителей за участие в неформальных консультациях по стратегии председательства COP29.

Он отметил, что инициативы председательства COP29 направлены на развитие деятельности по борьбе с изменением климата и поощрение гражданской активности:

"Инициативы председательства в этом году основываются на ценном наследии предыдущих инициатив. Целью председательства является создание согласованности и синергии между заинтересованными сторонами, а также мобилизация всех усилий для достижения общих целей".

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan presents COP29 related comprehensive action plan in Germany
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan COP29-la bağlı hərtərəfli fəaliyyət planını Almaniyada təqdim edib

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